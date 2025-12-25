Истра заняла 2-е место в рейтинге эффективности управленческих команд Подмосковья

Истра заняла почетное второе место в рейтинге эффективности муниципальных управленческих команд по итогам 2025 года. Это стало известно на заседании Высшего совета региона под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Такого результата добились благодаря тому, что создали профессиональную команду, состоящую из сотрудников администрации и подведомственных учреждений, депутатский корпус, бизнес-сообщество, общественников и волонтеров, каждого инициативного и неравнодушного жителя округа.

Стоит отметить, что муниципальный округ Истра уже пять лет подряд входит в число лидеров региона, об этом говорят и многочисленные награды, такие как: номинация «Территория доверия» за 2021 год, «Все для Победы» в 2022 году, «Поддержание общественно-политической стабильности» в 2023 году, «За помощь нашим» по итогам работы в 2024 году.