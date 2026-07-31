Истра представила проект на всероссийском конкурсе малых городов
Истра принимает участие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Округ выступил с концепцией благоустройства общественной территории в районе улиц Ленина и Адасько.
Проект представили в категории малых городов с населением от 20 до 50 тысяч человек.
Речь идет об одном из самых оживленных пешеходных маршрутов города, которым ежедневно пользуются около восьми тысяч человек. Проект предусматривает объединение Торговой площади, площади Революции и площади Дружбы у молодежного центра «МИР» в единое современное общественное пространство площадью 2,67 гектара.
Концепция основана на принципе «15-минутного города» и предполагает создание комфортной среды для повседневной жизни. На территории появятся зоны отдыха, озеленение, современное освещение, безбарьерная инфраструктура, павильоны, веранды и скамейки.
Особое внимание уделят культурной составляющей: возле детской школы искусств оборудуют площадки для выставок, у ЗАГСа создадут парадную зону с фотолокацией и арт-объектом, а рядом появится пространство для семейного отдыха.
Сегодня эту территорию используют преимущественно как транзитный маршрут между железнодорожной станцией, учреждениями и объектами торговли. Среди основных проблем — нехватка мест для отдыха, озеленения, качественного освещения, парковочных мест, элементов благоустройства и удобной инфраструктуры для маломобильных жителей.
Проект предусматривает комплексное обновление пространства: реорганизацию парковок, развитие пешеходной сети, создание новых общественных зон и интеграцию территории в единую систему прогулочных маршрутов центра Истры.
Кроме того, благоустройство должно повысить туристическую привлекательность города. Здесь планируют разместить фотозоны и информационные стенды, посвященные Исааку Левитану и другим художникам, связанным с Истрой.
При этом концепция сохраняет историческую и культурную идентичность территории, сочетая современное благоустройство с бережным отношением к привычному городскому пространству.