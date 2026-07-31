Истра представила проект на всероссийском конкурсе малых городов

Истра принимает участие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Округ выступил с концепцией благоустройства общественной территории в районе улиц Ленина и Адасько.

Проект представили в категории малых городов с населением от 20 до 50 тысяч человек.

Речь идет об одном из самых оживленных пешеходных маршрутов города, которым ежедневно пользуются около восьми тысяч человек. Проект предусматривает объединение Торговой площади, площади Революции и площади Дружбы у молодежного центра «МИР» в единое современное общественное пространство площадью 2,67 гектара.