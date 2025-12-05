Истра подписала меморандум о сотрудничестве с китайским городом Чэнду

Истринский округ и китайский город Чэнду подписали меморандум о культурном, экономическом и туристическом сотрудничестве. Документ открывает перспективы для взаимодействия бизнеса, обмена специалистами и совместных проектов.

Основной целью визита китайской делегации стал диалог о культуре, предпринимательстве, туризме и промышленном развитии. Истринская сторона представила гостям фестивальную деятельность округа — от Сырного фестиваля до спортивных мероприятий, рассказала о росте объемов местного производства и уникальных исторических объектах, включая Ново-Иерусалимский монастырь.

Чэнду является крупным технологическим, промышленным и финансовым центром Китая, где базируются штаб-квартиры IT-компаний и аэрокосмические кластеры.

Представители малого и среднего бизнеса обсудили возможности участия в закупках, обмена специалистами и кооперации в технологических сферах. Интерес к сотрудничеству с обеих сторон оказался предметным и взаимным.

Меморандум открывает новые горизонты для муниципалитетов — от расширения торгово-экономических связей до совместных культурных и образовательных проектов. Делегация из Чэнду уже пригласила истринских представителей с ответным визитом для детальной проработки будущих инициатив.