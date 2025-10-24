Историко-туристический форум пройдет в Дубне 7 октября

Форум «Дубна как точка роста национальных проектов России. 300-летняя эстафета истории: от Дубенской верфи до наукоемких производств ОЭЗ» пройдет 7 октября. Ключевая задача события — формирование профессионального сообщества и создание постоянно действующей экспертной площадки для усиления узнаваемости бренда территории и роста ее привлекательности среди туристов.

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что форум пройдет на площадке особой экономической зоны «Дубна».

Программа обещает быть насыщенной и разнообразной. Участников ожидают выступления авторитетных спикеров — историков, руководителей туристических компаний и проектов, гидов-экскурсоводов из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

В числе подтвержденных спикеров и экспертов форума заявлены историк и археолог Лариса Пантелеева, кандидат экономических наук, доцент Тверского государственного университета Андрей Смирнов, кандидат технических наук, доцент Государственного университета «Дубна» Сергей Козлов и другие важные гости.

Запланированы также показательные выступления, исторические танцы, иммерсивное театрализованное представление, ярмарка и мастер-классы от дубненских ремесленников.

Также в расписании значатся практические занятия по вязанию морских узлов и основам яхтинга, дегустация блюд, приготовленных по старинным рецептам, конкурсная программа, мастер-класс по рисованию маскота верфи, а также экскурсионный тур по Дубне с визитом в музей замка.