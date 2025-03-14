Историко-патриотическая лекция о Херсоне прошла в Химках

Открытый урок истории об освобождении Херсона от немецких войск в 1944 году прошел в детской библиотеке № 3 в Химках. Участие в нем приняли школьники, их родители и педагоги, общественные деятели и муниципальные депутаты.

Ночью 13 марта 1944 года 49-я гвардейская и 295-я стрелковая дивизии Советской армии начали форсировать реку Днепр в ходе освобождения Херсона. Под командованием полковников Василия Маргелова и Александра Дорофеева бойцы пересекли водоем и закрепились в районе ближайшего поселка. О важных событиях в истории нашей страны в памятную дату рассказали воспитанникам образовательного комплекса «Перспектива».

«Сегодня Херсон, как и в годы Второй мировой войны, остается важным стратегическим объектом. Контроль над этим регионом актуален до сих пор», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Историко-патриотическая лекция стала частью масштабной общественной программы. Подобные мероприятия каждый день напоминают жителям округа о великих людях и событиях в истории России.