Историко-патриотическая лекция о Херсоне прошла в Химках

Открытый урок истории об освобождении Херсона от немецких войск в 1944 году прошел в детской библиотеке № 3 в Химках. Участие в нем приняли школьники, их родители и педагоги, общественные деятели и муниципальные депутаты.
Ночью 13 марта 1944 года 49-я гвардейская и 295-я стрелковая дивизии Советской армии начали форсировать реку Днепр в ходе освобождения Херсона. Под командованием полковников Василия Маргелова и Александра Дорофеева бойцы пересекли водоем и закрепились в районе ближайшего поселка. О важных событиях в истории нашей страны в памятную дату рассказали воспитанникам образовательного комплекса «Перспектива».
«Сегодня Херсон, как и в годы Второй мировой войны, остается важным стратегическим объектом. Контроль над этим регионом актуален до сих пор», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.
Историко-патриотическая лекция стала частью масштабной общественной программы. Подобные мероприятия каждый день напоминают жителям округа о великих людях и событиях в истории России.
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