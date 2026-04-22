Историко-патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет в Коломне 24 апреля

Международная историко-патриотическая акция «Диктант Победы» возникла не так давно, но уже стала любимым образовательным событием для многих. В этом году она пройдет в восьмой раз.

Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в преддверии празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тогда акция прошла в 24 государствах, в ней приняли участие более 150 тысяч человек. В прошлом году тестирование прошли уже почти 3 миллиона граждан из 98 стран. Организуют диктант партия «Единая Россия» совместно с Российским военно-историческим обществом и движением «Волонтеры Победы».

«Нацелен он на то, чтобы вспомнить старшему поколению то, что мы проходили раньше, и настроить новое, наше молодое поколение, с которым работает общество непосредственно и регулярно, на знание истории. Как говорит президент России Владимир Путин, это взгляд в наше будущее», — отметил председатель местного отделения РВИО, представитель партии «Единая Россия» Андрей Ваулин.

«Диктант Победы» состоит из двух вариантов, каждый включает 25 вопросов. На прохождение патриотического теста дают 45 минут. Задания разноплановые: они касаются важнейших битв и героев Великой Отечественной войны, знакового оружия и наград, а также художественно-культурных произведений о войне — фильмов, книг, песен военных лет. В Коломне для проведения акции подготовлено более 30 площадок, центральной по традиции станет Музей боевой славы.

Каждый год зал музея становится площадкой для «Диктанта Победы», объединяя самых разных участников. Среди них и дети, и взрослые: школьники, волонтеры, представители местной власти и самые обычные люди. Примечательно, что к акции неизменно присоединяются и сами сотрудники музея.

В этом году «Диктант Победы» пройдет 24 апреля. Принять участие в акции может любой желающий вне зависимости от гражданства, возраста и образования. Можно написать диктант как в очном формате, на зарегистрированной площадке, так и онлайн — на сайте проекта. По итогам акции в каждом регионе будут определены пять победителей, показавших наилучшие результаты.