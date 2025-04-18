Историко-краеведческий музей открылся в Дашковской школе в Серпухове

В Дашковской школе в Серпухове состоялось торжественное открытие историко-краеведческого музея «Время, события, люди». Экспозиция музея посвящена истории школы, поселка и совхоза Большевик, а также подвигам земляков, которые в разные годы защищали Родину.

Создание музея стало возможным благодаря грантовой поддержке муниципального конкурса «Вклад в будущее», где школа заняла III место в номинации «Гражданско-патриотический кластер».

В коллекции музея представлены не только исторические материалы, но и уникальные артефакты: бивень мамонта и минералы возрастом 400 миллионов лет. Первые посетители — учащиеся школы — уже смогли познакомиться с экспозицией. Для всех желающих экскурсии будут доступны после 9 мая по предварительной записи.

«Уверен, новый музей станет важным культурным пространством, бережно хранящим память о значимых страницах нашей истории и земляках, внесших свой вклад в развитие округа и страны», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Для записи на экскурсии можно обратиться по телефону: 8(903)145-25-24.