Историко-краеведческая экскурсия пройдет в Одинцове 3 ноября

Авторскую экскурсию по лесопарку в Одинцовском городском округе проведет директор Краеведческого общества Антон Кузнецов. Участники отправятся в путешествие длиной почти шесть километров.

Участников похода ждут: ледниковые формы рельефа и старинные овраги, два родника и богатая осенняя флора, славянские курганы (XI–XIII веков) и древние селища, остатки землянок XVIII–XIX веков, памятники индустриальной культуры и мини-показ коллекции древних ископаемых.

Продолжительность мероприятия составит примерно три с половиной часа. С собой нужно будет взять удобную обувь, одежду по погоде, перекус, термос.

Участие в походе бесплатное, но по желанию можно оставить донат Краеведческому обществу. Дети допускаются строго в сопровождении родителей или взрослых ответственных лиц.

Акция начнется 3 ноября в 11 утра у входной арки в Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха.