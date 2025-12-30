Историко-художественный музей признали лучшим учреждением культуры в Щелкове

Историко-художественный музей города Щелково признан лидером среди культурных учреждений округа. За достижения в области организации мероприятий и высокий уровень качества обслуживания музей получил почетное звание лучшего учреждения культуры.

Церемония награждения состоялась в рамках подведения итогов прошедшего года в администрации округа, где награду торжественно вручили директору музея Наталье Богдановой.

«Огромное спасибо главе городского округа Щелково Андрею Булгакову за признание наших достижений. Хочу выразить признательность сотрудникам нашего коллектива, благодаря которым мы смогли добиться высоких результатов. Отдельная благодарность моим коллегам-директорам учреждений культуры округа за теплые поздравления и постоянную поддержку. Благодарю также председателя комитета по культуре и туризму Анастасию Кот за внимание и активное участие в развитии музея», — сообщила директор музея Наталья Богданова.