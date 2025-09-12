Историко-документальную выставку открыли в энергетическом техникуме в Шатуре

Экспозиция «Без срока давности» начала работать в рошальском подразделении техникума накануне Международного дня памяти жертв фашизма, который ежегодно отмечают 14 сентября. На шести стендах размещены уникальные архивные документы и фотографии, посвященные жизни на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

Выставку представил студентам и педагогам Шатурского энергетического техникума сотрудник отдела научного использования документов Центрального государственного архива Московской области Николай Бахарев. В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя местной организации ветеранов Ирина Клюкина и советник директора по воспитанию техникума Ольга Иконникова.

Экспонаты рассказывают об оккупации Московской области, принудительных работах и угоне мирного населения в Германию, о массовых расправах и условиях жизни в оккупации. Отдельный раздел посвящен судьбам детей войны, лишенных счастливого детства. Также представлены документы к Нюрнбергскому процессу, подтверждающие преступления нацистов против мирного населения.

Выставка будет работать до 10 октября. Ознакомиться с экспозицией может любой житель округа в часы работы техникума.