Историкам из Раменского презентовали книгу о пропавших без вести в годы ВОВ

Книгу «Без вести павшие», в которой собраны сведения о пропавших в годы Великой Отечественной войны бойцах, представили учителям истории из Раменского. Автор книг — полковник МЧС в отставке Александр Горбачев. Он написал уже шесть томов сборника, сейчас работает над седьмым.

Александр Горбачев в 2006 году создал и до 2019 года возглавлял Раменскую службу спасения и антикризисного реагирования. Уже более 10 лет он занимается поиском уроженцев Раменского, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

«Все началось с поиска 2011 году моего пропавшего без вести деда. Я нашел место его гибели и захоронения и видел, как это было важно для моего отца. В 80 лет он поехал на его могилу», — рассказал писатель.

Устанавливая судьбы бойцов, Александр Горбачев описывает их в книге. Всего он установил судьбу 1044 воинов.

Накануне нового учебного года писатель решил познакомить учителей истории со своими книгами. В них только проверенные факты: здесь можно узнать о месте службы бойца, в каких военных операциях он участвовал, когда погиб или попал в плен. Автор описывает и места захоронений воинов на момент гибели.

Исторические факты о людях Александр Горбачев подкрепляет фотографиями, документами, картами, схемами боевых действий.

«Несколько экземпляров пятитомника я передал в Дом учителя, для дальнейшей передачи в школьные библиотеки. Еще несколько — отдал в Центральную библиотеку города Раменское, чтобы оттуда книги ушли в другие библиотеки округа. Сейчас тружусь над седьмым томом. Ищу средства на издание шеститомника, который планирую презентовать уже в скором времени», — заключил писатель.

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