Лекцию о влиянии импрессионистов на современную моду проведут в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее 21 марта состоится лекция-практикум от стилиста и историка моды Лилии Киямовой. Тема мероприятия — «Импрессионисты в современной моде: как увидеть и как носить». Информация предоставлена Министерством культуры и туризма Московской области.

Искусство и мода имеют глубокие связи. То, что раньше считалось смелым экспериментом художников, сейчас вдохновляет дизайнеров на создание уникальных образов. Картины становятся источником вдохновения для модных сочетаний.

Участники лекции узнают, как импрессионисты изменили восприятие цвета и света, какие цветовые сочетания из классических картин сегодня популярны на подиумах, как адаптировать приемы живописи для своего гардероба и как искусство помогает развивать чувство стиля.

Лилия Киямова, историк моды и профессиональный стилист, проведет встречу, которая поможет углубить знания об истории искусств, понять секреты безупречного вкуса и получить практические советы от эксперта в сфере моды.

Начало лекции в 13:00. Возрастное ограничение: 18+.

Подробности и билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/tsvetovaya-palitra-impressionistov-v-sovremennoj-mode/?ysclid=mmymovzxqb241987701.