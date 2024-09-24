Краевед из Чехова попал в список лучших экскурсоводов России

Историк и писатель-краевед из городского округа Чехов Александр Дудин вошел в топ-200 лучших гидов страны. О самых выдающихся экскурсоводах России рассказывается в книге, которую выпустило общество «Знание».

Дудин работал на международной выставке «Россия» на ВДНХ с декабря 2023-го по июль текущего года. Историк попал в финал всероссийского конкурса «Проводники смыслов», по результатам которого оказался в списке лучших гидов.

У краеведа имеется огромный опыт работы в музеях. Он написал несколько книг об истории Чехова, в том числе знаменитой Битве при Молодях 1572 года.

Дудин проводит тематические экскурсии для жителей и гостей города, где рассказывает о своих архивных находках. Достижения историка были отмечены почетным званием «Гордость и слава городского округа Чехов».

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