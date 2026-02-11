Историю усадеб и их владельцев расскажут в Одинцове

Усадебные комплексы Одинцовского округа хранят память о выдающихся деятелях культуры и искусства. Лекцию об их истории и владельцах проведет президент ассоциации «НИКА» Наталья Николаева.

В Одинцове продолжает работу просветительский проект «Историческая среда». Очередная встреча будет посвящена усадьбам округа и людям, которые в них живали, творили или просто гостили.

«Усадьбы Одинцовского края — не просто архитектура, а свидетели эпох. Здесь бывали Карамзин, Тютчев, Чехов. В этих стенах звучала музыка, писались стихи, рождались идеи», — отмечает Наталья Николаева.

Слушатели узнают о судьбах владельцев усадеб, об их вкладе в культуру и о том, как сегодня сохраняют это наследие.