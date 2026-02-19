Историю становления кадетского движения рассказали в Химках

В химкинском клубе «Активное долголетие» прошла встреча, посвященная Дню кадета. Школьники, ветераны спецоперации и почетные гости объединились, чтобы обсудить современное понимание служения Родине.

Собравшихся поприветствовал муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он назвал кадетское движение уникальной школой воспитания будущих граждан и патриотов. По его словам, ребята получают закалку характера, учатся дисциплине и взаимовыручке с юных лет.

«Нам крайне важно поддерживать и развивать это направление. Именно в кадетских корпусах закладывается фундамент будущей элиты общества и безопасности государства», — отметил он.

Гостям рассказали об истоках кадетства в Российской империи, вековых традициях офицерского воспитания и возрождении движения в современной России. Сейчас кадетские классы сочетают проверенные педагогические методы с актуальными образовательными стандартами.

«Кадетство всегда было кузницей кадров, где росли настоящие защитники. Сегодня особенно важно чтить молодых людей, осознанно решивших связать жизнь с военной службой. Это выбор сильных духом», — сказала депутат Ирина Спирина.