Историю Ленинградского метрополитена рассказали школьникам в Химках

Познавательная лекция об открытии Ленинградского метрополитена в 1955 году прошла в Химках. Участниками стали ученики девятых классов, их родители и педагоги.

Собравшиеся узнали, какие этапы сопровождали строительство Ленинградского метрополитена и посмотрели тематические документальные фильмы.

«Ленинградский метрополитен стал символом восстановления и прогресса, гордостью Ленинграда и важным элементом его инфраструктуры. Метрополитен оформлен в стиле сталинской архитектуры», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют сохранению национального наследия и воспитанию в молодежи идей патриотизма. Так, в округе ежедневно проводят множество тематических мероприятий: мастер-классов, концертов, лекций, кинопоказов и спортивных активностей.

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