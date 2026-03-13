Историю комплекса ГТО вспомнили на спортивном празднике в Химках

В Химках прошел большой спортивный праздник, посвященный дню рождения комплекса ГТО. Ученики, родители и преподаватели собрались в школе № 29, чтобы подтвердить верность традициям, зародившимся в 1931 году.

Встреча состоялась в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Участникам рассказали об истории уникальной системы физподготовки, которая воспитала поколения чемпионов и защитников Отечества. После теоретической части все приступили к сдаче нормативов: подтягивания, прыжки, упражнения на гибкость. Каждый старался показать лучший результат под одобрительные возгласы болельщиков.

«Комплекс ГТО — это польза для здоровья и воспитание воли, — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина. — В Химках спорту уделяют огромное внимание. У нас регулярно проходят фестивали, в которых участвуют все — от первоклашек до сотрудников предприятий. Это движение объединяет город».

Ее коллега Ирина Спирина подчеркнула важность сохранения традиций в нынешнее время. По ее словам, комплекс всегда был основой подготовки защитников Родины. Передавать эту систему будущему поколению — значит воспитывать людей, готовых встать на защиту страны.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что встреча стала частью масштабной патриотической программы. В ее рамках ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события. Каждое из них — шаг к формированию крепкого и сплоченного общества.