Историю Коломенского завода воплотили в новой пастиле «Теплоход»

Коломенский завод и Музейная фабрика коломенской пастилы совместно создали сладость по мотивам истории края. Изготовленную по рецептам XIX века пастилу «Теплоход» представили в двух вариантах.

Новое лакомство создали совместно Коломенский завод и Музейная фабрика коломенской пастилы. Пастилу «Теплоход» изготовили по мотивам истории Коломенского завода: в коробке ассорти можно увидеть исторические фото завода и запись песни «Теплоход» в исполнении Леонида Утесова.

На Коломенском заводе в 1907 году построили первый в мире речной буксирный теплоход под названием «Коломенский дизель» мощностью 300 лошадиных сил. А в 1908 году конструкторы спустили на воду первый в мире морской нефтеналивной танкер «Дело».

Еще одна дата, которую можно увидеть на коробке с пастилой, — 1903 год. Тогда на Коломенском заводе выпустили первый одноцилиндровый дизель мощностью 18 лошадиных сил.

Среднеоборотные дизельные двигатели, произведенные на Коломенском заводе, сегодня применяют в разных отраслях промышленности.

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