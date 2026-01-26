Историю блокадницы Тани Савичевой рассказали в Химках

В спортивном комплексе «Родина» прошла лекция о блокадном дневнике ленинградской школьницы. Мероприятие организовали для молодых спортсменов, их родителей и тренеров.

Таня Савичева потеряла всю семью во время осады Ленинграда. Ее краткие записи — «Женя умерла…», «Бабушка умерла…», «Умерли все. Осталась одна Таня» — были представлены на Нюрнбергском процессе. Сама девочка не дожила до Победы, она скончалась от истощения в 1944 году в возрасте 14 лет.

«История Тани Савичевой напоминает нам о страшных испытаниях, выпавших на долю нашей страны. Это урок для всех поколений — помнить, ценить и защищать свою Родину», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил связь исторической памяти с современностью.

«Сегодня, когда наши бойцы участвуют в специальной военной операции, особенно важно воспитывать в молодом поколении патриотизм, уважение к истории и гордость за страну. Такие уроки помогают понять, за что сражались прадеды и за что сражаются сейчас отцы и братья», — заявил он.

Лекция о Тане Савичевой — часть серии патриотических акций, которые проводят в Химках с прошлого года. Как напомнила муниципальный депутат Инна Монастырская, в городском округе ежедневно проходят открытые уроки, встречи с участниками СВО, спортивные и культурные события. Эти мероприятия укрепляют общество и способствуют его сплочению.