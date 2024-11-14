Экскурсию по выставке об истории авиации провели для школьников в Химках

Учащиеся школы № 8 посетили фестиваль музеев в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Ребятам рассказали историю авиации и космонавтики, а также познакомили с подвигами 57-го бомбардировочного авиационного полка.

Авиаполк был сформирован в 1938 году на Дальнем Востоке. Долгие годы химкинский Аэрокосмический лицей работал совместно с его бывшими воинами. Экспозиция фестиваля содержит анкеты ветеранов Великой Отечественной войны, которые впоследствии работали в научно-производственном объединении имени Лавочкина.

Всего в выставочном комплексе собрано более 500 уникальных экспонатов из музеев химкинских школ: редкие предметы военных времен, трофеи специальной военной операции и необычные исторические находки.

Увидеть экспозиции своими глазами можно в выставочном комплексе «Артишок» до 5 декабря. Вход — свободный.

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