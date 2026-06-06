История города Жуковского: как все начиналось

Город Жуковский — один из важных центров российской авиационной науки. Его судьба тесно связана с историей авиации, и каждый уголок здесь напоминает о великих проектах и испытаниях.

Все началось со строительства Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского. Сегодня это крупнейший научный авиационный комплекс в мире, занимающий более 600 гектаров. Одной из первых в городе появилась аэродинамическая труба Т-105, построенная в 1940 году. Испытания самолетов здесь начались еще до начала войны. Сейчас труба не функционирует и является памятником промышленной архитектуры.

«Хотя в 1941 году объявили эвакуацию сотрудников института, но в 1942 году они начали возвращаться и продолжили испытания самолетов уже в Великую Отечественную войну», — рассказывает сотрудник Жуковского городского музея Андрей Николаеня.

На фотографии 1955 года можно увидеть жителей, участвующих в субботнике. На ней также видна аэродинамическая труба и столовая № 3, на месте которой сегодня располагается городская администрация. На фотографии можно рассмотреть и ветку железной дороги, с которой в 1942 году уходил на фронт знаменитый бронепоезд «Москвич».

Фото сделано с балкона первого многоквартирного дома — легендарного дома № 5 на улице Жуковского. Этот кирпичный дом был построен по проекту братьев Весниных, знаменитых архитекторов Советского Союза.

Этот черно-белый снимок середины 1950-х годов — не просто свидетельство эпохи, а живая карта памяти. Он связывает довоенное строительство, подвиг тружеников тыла, послевоенное восстановление и повседневную жизнь обычных людей. Глядя на него сегодня, можно увидеть не только историю авиации, но и человеческие судьбы, навсегда вписанные в улицы и дома Жуковского.