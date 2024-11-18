Ученики школы в Химках посетили экскурсию на фестивале школьных музеев

Учащиеся школы «Лидер» в Химках посетили фестиваль школьных музеев. Ребята познакомились с военной историей родного города и его героями.

Гимназия № 9 представила на выставке личные вещи, письма и предметы быта солдат 7-й Краснознаменной Режицкой гвардейской стрелковой дивизии. Они принимали участие в важнейших сражениях времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, на фестивале школьных музеев собраны уникальные архивные данные об истории города в годы войны, о вкладе мирного населения в победу и достижениях бойцов специальной военной операции. Всего организаторы подготовили свыше 500 экспонатов из 19 общеобразовательных учреждений Химок. Проводить экскурсии вызвались сами школьники.

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