Историческую выставку открыли в краеведческом музее Подольска

Автор проекта Марина Манейкина подчеркнула, что название для выставки было выбрано не случайно. «Название „Байопик“ расшифровывается как биография, а сама выставка призвана рассказать теплые, порой сказочные истории обычных жителей», — рассказала руководитель туристско-информационного центра Марина Манейкина.

Уникальность экспозиции в том, что каждый представленный предмет несет историю целого поколения людей. Среди экспонатов — вещи, принадлежавшие писателю и историку кулинарии Вильяму Похлебкину, который прожил в Подольске 38 лет и написал здесь свои самые лучшие работы. Особый интерес представляет его печатная машинка, на которой он создавал свои труды на пеньке в лесопарке «Дубки».

Рядом находятся реликвии бывшего руководителя ОКБ «Гидропресс» Василия Стекольникова: фотографии, рабочие документы, ордер на квартиру и предписание о сносе его гаража. Также представлены снимки и фотоаппараты Николая Самсонова, который более 30 лет отработал в подольском фотоателье.

Всего на выставке можно увидеть порядка 190 экспонатов из частных коллекций. Экспозиция будет работать в Подольском краеведческом музее до 15 января.