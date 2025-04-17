Историческую реконструкцию ко Дню Победы покажут в Химках 26 апреля

Инсценировка боевых действий времен Великой Отечественной войны развернется на поле в 15:30. Более 350 реконструкторов и профессиональных артистов примут участие в масштабном действии. Помимо этого, в исторической панораме будут задействованы более 50 единиц военной техники.

Начиная с 13:00 для зрителей будет организована полевая кухня и тематическая выставка. Развлекать присутствующих будут местные артисты и творческие коллективы. Помимо этого, на территории учебно-спортивного центра «Планерная» откроют более 30 интерактивных площадок.

Историческую реконструкцию проведут 26 апреля по адресу: микрорайон Планерная, владение 1. Вход свободный. Бесплатный трансфер поможет желающим с удобством добраться до места назначения. Автобусы будут отъезжать от «Арены-Химки» и «Меги» (со стороны Ленинградского шоссе) в 12:00, 13:00 и 14:00. Водителям личного автотранспорта рекомендуют оставлять машину на парковке торгового центра.

Отметим, что до учебно-спортивного центра «Планерная» ходят маршруты общественного транспорта № 22, № 873, № 532к и № 1873 (остановочный пункт «Спортбаза»), а также маршрут № 154к (остановочные пункты «Микрорайон Планерная» и «Госпиталь Минобороны»).