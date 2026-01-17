Историческую лекцию в честь Дня рождения Подмосковья провели в Химках

В день 97-летия региона на празднике собрались жители, желающие окунуться в историю Подмосковья и своего города. С приветственным словом к гостям обратился депутат округа Артур Каримов. Он поздравил регион с его богатой историей, отметил значительный вклад Химок в развитие области и подчеркнул, что главная ценность — это жители, которые любят свою Родину.

Гостям подробно рассказали о создании Московской области как Центрально-Промышленного региона для формирования мощного экономического узла вокруг столицы. Особое внимание уделили роли Химок, которые стали одним из ключевых центров ракетно-космической отрасли страны.

Также в ходе лекции вспомнили о военном прошлом города. Депутат Надежда Смирнова напомнила о подвиге защитников города в 1941 году, которые остановили фашистов на подступах к столице, и подчеркнула, что этот героизм — повод для гордости, а сегодня жители региона продолжают поддерживать бойцов в зоне специальной военной операции.

В округе провели уже более 2000 подобных историко-патриотических мероприятий. Депутат Евгений Иноземцев подчеркнул, что они необходимы для воспитания у жителей чувства сопричастности к истории страны и своего региона.