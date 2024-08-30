Лекцию о Бородинском сражении провели для школьников в Химках

В музее воинской и боевой славы школы № 30 в Химках провели показ документального фильма и лекцию в преддверии 212-й годовщины начала Бородинского сражения. Патриотическое мероприятие состоялось в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Руководитель музея и координатор проекта «Виртуальный музей „Химки 1941–1945. Все для фронта, все для победы!“» Александр Титенок рассказал школьникам о Бородинском сражении. Одна из ключевых битв Отечественной войны 1812 года началась рано утром 7 сентября. Тогда французский корпус атаковал село Бородино.

«На встрече мы не только узнали о ключевых моментах Бородинского сражения, но и посмотрели документальное кино на эту тему. После обсудили фильм и поделились своими впечатлениями», — рассказала директор школы № 30, депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Также на мероприятии торжественно вручили благодарственное письмо химчанке Анне Коняевой. Женщина участвует в сборе гуманитарной помощи и организации мастер-классов по изготовлению окопных свечей.

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