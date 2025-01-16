Историческую лекцию о Великой Отечественной войне провели в Химках

Открытый урок, посвященный героям Великой Отечественной войны, прошел в школе № 29 в Химках. Собравшимся рассказали о ключевых сражениях и важнейших исторических личностях.

Лекцию посетили учащиеся, их родители, педагоги и муниципальные депутаты. Урок провел учитель истории Максим Козаченко. Слушатели узнали, как завершилась Сталинградская битва: ее финальным этапом стала операция «Кольцо», когда Красная армия окружила и разбила немецкие войска. Русский народ доказал, что вермахт не непобедим.

«Воспитание патриотизма в подрастающем поколении — это важная миссия, которая помогает укреплять связь поколений, формировать у молодежи чувство ответственности за свою страну и сохранение ее богатого исторического наследия», — рассказала Наталья Каныгина.

Познавательную лекцию организовали в рамках масштабной патриотической программы. Благодаря ей в Химках ежедневно проводят тематические семинары, мастер-классы, концерты, круглые столы и многое другое.