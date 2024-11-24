Историческую лекцию о Нюрнбергском процессе провели для жителей Химок

В городском округе Химки прошла лекция, организованная депутатом Юлией Ишковой. Родители воспитанников детского сада «Аюшка» узнали об исторических событиях, связанных с Нюрнбергским процессом.

Патриотическое воспитание занимает важное место в жизни округа. Для жителей регулярно организуют различные мероприятия. С июля в Химках прошло более 500 таких событий.

«20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался международный суд над главными нацистскими преступниками. Этот процесс раскрыл ужасающие преступления руководства Третьего рейха. Мы должны помнить об этих событиях, чтобы предотвратить их повторение в будущем», — отметила Юлия Ишкова.

«Радует, что мероприятия вызывают интерес у горожан. Ежедневно их посещают десятки жителей, которые получают новые знания, общаются и делятся опытом. Это действительно важно», — подчеркнул депутат Владимир Суслов.

Ольга Игнатьева, лидер Движения общественной поддержки, добавила, что для химчан регулярно устраивают мастер-классы, выставки, кинопоказы и другие активности, способствующие развитию и сплочению местного сообщества.

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