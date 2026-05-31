Историческую лекцию ко Дню славянской культуры и письменности провели в Химках

В Химках в школе № 19 деревни Брехово провели историческую лекцию, посвященную Дню славянской культуры и письменности. Вместе с учениками и педагогами в мероприятии приняла участие лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская.

Собравшиеся узнали о создателях первой славянской азбуки — Кирилле и Мефодии. Отдельное внимание уделили элементам древнего письма. Организаторы подчеркнули главную цель встречи — просвещение и патриотическое воспитание молодежи.

Светлана Пашковская сказала: «День славянской письменности возвращает нас к корням. Мы говорим на языке, которому больше тысячи лет. И когда школьники узнают о трудах Кирилла и Мефодия, они иначе смотрят на обычные буквы. За каждой — история, вера, культура целого народа».

Программа продолжилась творческими номерами учеников. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил значимость культурного просвещения в школах. Он подчеркнул: «Такие уроки формируют уважение к своей стране и ее наследию. Именно на этом строится программа „Успех V единстве поколений“ — на преемственности и живом интересе к истории». Просветительские встречи в Химках проходят на регулярной основе. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова подчеркнула, что подобные мероприятия помогают воспитывать поколение, которое знает и ценит отечественную культуру.