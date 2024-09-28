Историческую игру по мотивам Отечественной войны 1812 года провели в Чехове

В музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» городского округа Чехов организовали историческую игру «Летучие отряды князя Кудашева». Ее посвятили событиям Отечественной войны 1812 года.

Каждый год участники исторических игр собираются на площадке музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское» городского округа Чехов. Познавательное мероприятие приурочили к событиям времен Отечественной войны 1812 года.

Осенью 1812 года русский полководец Михаил Кутузов отправил своего зятя Николая Кудашева в Лопасню, чтобы освободить селения и раздобыть информацию для Тарутинского маневра. За 10 дней партизаны захватили в плен более 500 французов, освободив Лопасненский край.

Свыше 12 «летучих отрядов» из общеобразовательных учреждений Чехова и соседних округов приняли участие в играх в этом году. Лучшей стала команда «Кудашевский дозор» юнармейского военно-патриотического отряда «Варяг». Второе место заняли ученики лицея № 4 из команды «Егеря».

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