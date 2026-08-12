Историческую часть парка в Чехове благоустроят в 2027–2028 годах

Представители администрации Чехова обсудили с жителями вопросы безопасности, подготовки коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону и развития городских общественных пространств.

На встрече также обсудили работу одного из местных промышленных предприятий. На нем выпускают декоративные и технические материалы для мебели, напольных покрытий и внутренней отделки. В коллективе работают около 300 человек, 81% из них — жители округа.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности. Сейчас завершается проверка подвалов многоквартирных домов на готовность к приему населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В ближайшее время на сайте администрации Чехова планируется разместить карту укрытий с указанием адресов, площади помещений и количества людей, которых они могут вместить. По поручению главы округа Михаила Собакина количество таких мест планируется увеличить.

Еще одной темой встречи стали сроки завершения ремонта объектов теплоснабжения. Жителей заверили, что работы на сетях завершат до конца года. Перед началом отопительного сезона проведут пробные топки.

Жители также попросили своевременно информировать их о профилактических отключениях горячей воды. Глава округа поручил профильным специалистам размещать соответствующие графики на информационных стендах в подъездах.

Участники встречи обсудили и развитие рекреационных зон. В 2027–2028 годах планируется благоустроить историческую часть городского парка культуры и отдыха. Кроме того, продолжается обновление ряда городских бульваров.