Историческую больницу в Лобне капитально отремонтируют в этом году

Капитальный ремонт продолжается в Люберецкой областной больнице. Завершить модернизацию исторического учреждения планируют до конца года.

Больницу построили в конце 1930-х годах. Готовность ремонта в ней уже превысила 60%. Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, ежедневно над сохранением наследия больницы трудятся более 40 специалистов.

Сейчас на объекте монтируют коммуникации, устанавливают новые окна и двери, ведут отделку помещений и восстановление фасада.

«В больнице находится уникальная оранжерея с тропическими пальмами — живой подарок, преподнесенный Кубинской Республикой еще в 1972 году как символ дружбы. Эти растения стали неотъемлемой частью истории учреждения. В рамках ремонта для них создается новая, специально оборудованная зона, где будут обеспечены идеальные условия для сохранения этого зеленого наследия», — рассказали в министерстве.

Все этапы работ проходят под постоянным техническим надзором.