Историческое здание на Заводской улице в Видном капитально отремонтируют

Дом № 12 по Заводской улице в Видном капитально отремонтируют до конца ноября. Это уникальная постройка, которая стала важной часть истории города.

Как рассказали в областном МинЖКХ, ремонт проводят под контролем сотрудников технадзора.

Здание было подстроено в 1952 году. Его особенностью стали арочные окна, которые придают сооружению уникальный архитектурный облик.

Специалисты уже полностью восстановили и закрепили фундамент. На кровле заменили стропильную системы, уложили новое покрытие, а чердак утеплили. Вместе с тем сейчас продолжается реконструкция фасада. После заделки трещин и восстановления кладки специалисты проведут финишную отделку.

В доме также заменят систему наружного водостока и отремонтируют вентиляционные шахты.