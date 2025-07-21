Историческое швейное производство открыли в Коломне

В музейном комплексе «Коломенский посад» в городском округе Коломна открылось историческое швейное производство. Новая мастерская, расположенная в музее-лаборатории «Шелковая фабрика», занимается созданием костюмов и текстильных элементов для интерьеров, выполненных в стиле XIX века.

Специалисты мастерской тщательно воссоздают исторические наряды, опираясь на оригинальные фасоны из архивных модных журналов, старинные фотографии и лекции по истории моды. Для работы используются исключительно натуральные материалы — лен, хлопок, шелк — а также восстановленные образцы старинного кружева.

Каждая деталь — от швов до складок — соответствует исторической достоверности, при этом мастера сознательно избегают современных технологий, таких как оверлок.