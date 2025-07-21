Историческое швейное производство открыли в Коломне

В музейном комплексе «Коломенский посад» в городском округе Коломна открылось историческое швейное производство. Новая мастерская, расположенная в музее-лаборатории «Шелковая фабрика», занимается созданием костюмов и текстильных элементов для интерьеров, выполненных в стиле XIX века.
Специалисты мастерской тщательно воссоздают исторические наряды, опираясь на оригинальные фасоны из архивных модных журналов, старинные фотографии и лекции по истории моды. Для работы используются исключительно натуральные материалы — лен, хлопок, шелк — а также восстановленные образцы старинного кружева.
Каждая деталь — от швов до складок — соответствует исторической достоверности, при этом мастера сознательно избегают современных технологий, таких как оверлок.
Кроме одежды, в мастерской создают уникальные сувениры: кружевные манжеты, декоративные подушки и аксессуары из натурального шелка.
Организаторы проекта подчеркивают, что хотя производство небольшое, оно несет важную миссию — оживлять историю через ткань, крой и мастерство рук.
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