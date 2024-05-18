Историческое архитектурное здание отреставрируют в Коломне | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 21:59 Историческое архитектурное здание отреставрируют в Коломне Телеканал «360»

Читать 360 в

В Коломне отреставрируют дом № 106 на улице Гражданской. Здание построено в начале 20 века и признано объектом культурного наследия.

Ранее строение было усадьбой купцов Шапошников. На памятнике сохранились карнизы, подоконники и пояс, сделанные из белого камня, что свидетельствует о классическом образце купечества.

Реклама

Исполнительный директор компании-подрядчика Алексей Лаврентьев отметил, что сохранение исторической памяти является важной частью реставрационной программы фонда капитального ремонта Московской области.

Кроме фасада в порядок приведут еще и входную группу, заменят двери и установят козырек.

Помимо дома № 106 на улице Гражданской, в этом году, в городском округе отремонтируют 37 многоквартирных домов, четыре из которых объекты культурного наследия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».