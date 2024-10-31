Исторический жилой дом отремонтировали на Посадской улице в Коломне

Капитальный ремонт закончили в доме № 40 на Посадской улице в Коломне. Объект культурного значения обновили не только внешне, но и внутренне.

В здании, построенном в начале XIX века, обновили фасад и крышу, отремонтировали и усилили несущие конструкции. Привели в порядок фундамент и чердак, модернизировали инженерные коммуникации.

Регулярный контроль проводили специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Они отметили, что все технологии соблюдены, использованы качественные материалы.

«Теперь, благодаря выполненным работам, жильцы смогут наслаждаться комфортом и современными условиями проживания», — отметили в управлении.

Информация об адресной программе капремонта есть на сайте областного Фонда.

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