Исторический забег прошел в Дмитрове

Старт второго «Забега в историю» был дан на стадионе «Локомотив». Совместный проект музея-заповедника «Дмитровский кремль» и Управления физической культуры и спорта позволил совместить активный отдых с изучением истории родного края.

Участники не только преодолели дистанцию, но и узнали интересные факты из истории Дмитрова, буквально «пробежав» по страницам советской эпохи — местам, связанным с развитием Дмитрова в 1950–1960-е годы. На четырех тематических остановках научные сотрудники музея рассказывали, как в послевоенные десятилетия строились новые кварталы, появлялись знаковые здания и менялся облик города.

Организаторы планируют продолжить проект и познакомить участников с другими историческими периодами развития Дмитрова. Следующий маршрут вновь станет возможностью открыть знакомый город с новой стороны.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что «Забег в историю» — отличный пример того, как можно объединить спорт, культуру и любовь к родному городу. «Такие проекты помогают по-новому взглянуть на знакомые улицы и делают историю по-настоящему живой», — сказал руководитель муниципалитета.