Исторический урок о городах-героях пройдет в Химках 6 мая

В школе № 30 города Химки 6 мая в 16:00 состоится патриотическое мероприятие, посвященное годовщине утверждения в 1965 году звания «Город-герой» в СССР. Участников ждет познавательная лекция с интересными фактами о городах, получивших это почетное звание, а также интерактивная игра-квест.

Напомним, звание «Город-герой» с орденом Ленина и медалью «Золотая звезда» было присвоено Москве, Ленинграду, Волгограду, Севастополю, Одессе и Киеву. Брестская крепость получила особое звание «Крепость-герой» с аналогичными наградами.

«Эти города и крепости навсегда останутся в нашей памяти, как пример стойкости и непоколебимой веры в победу», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Мероприятие проводится в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что такие инициативы способствуют воспитанию гражданской ответственности, гордости за Родину и готовности участвовать в ее развитии.