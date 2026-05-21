Исторический центр творчества на улице Чехова ждет преображение

В здании центра творчества на улице Чехова активно ведутся работы по капитальному ремонту. Перед подрядчиком стоит важная задача — полностью модернизировать объект, обновить его инженерные системы и внутренние коммуникации, при этом сохранить исторический облик и атмосферу здания.

На данный момент рабочие занимаются монтажом потолков и утеплением чердачных помещений. На втором этаже устанавливают черновые потолки, которые обшиваются влагостойкими гипсоволоконными листами в два слоя. После этого планируется монтаж чистовых конструкций, включая навесные потолки «армстронг».

В здании уже проложены инженерные сети отопления и водоснабжения. В большинстве помещений и коридоров установлены радиаторы отопления и трубы водопроводов.

На первом этаже под потолками смонтированы воздуховоды и вентиляционные каналы. В ближайшее время будет проведен монтаж систем электроснабжения, канализации и слаботочных сетей. Мощность электросети планируют увеличить с 20 до 80 кВт, чтобы центр соответствовал всем необходимым техническим требованиям. Также будет подключено централизованное горячее водоснабжение, которое раньше обеспечивалось старыми бойлерными системами.

На территории центра начались подготовительные работы по благоустройству: проложены проезды и пешеходные дорожки, установлены бордюрные камни.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».