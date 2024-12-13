Исторический особняк в Балашихе передадут инвестору для реставрации

Еще один объект культурного наследия восстановят в Подмосковье. Это дом управляющего фабрикой в Балашихе, который был построен в конце 19 века. Здание выставят на торги, а арендовавший его предприниматель возьмет обязательства по его восстановлению.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, здание находится на Советской улице в Балашихе. Площадь двухэтажной постройки 1875-го года превышает 445 квадратных метров. Ранее оно принадлежало князю Игорю Трубецкому, который владел хлопкопрядильной фабрикой.

Сейчас дом находится в плохом состоянии и требует реставрации. Для этого его выставили на торги с начальной ценой аренды один рубль в год. Заявки будут принимать до 23 января, а сам конкурс состоится 30 января. Победитель получит участок, где расположен объект, на время проведения работ по сохранению постройки.

За два года новый арендатор должен будет предоставить проект реставрации, а на выполнение всех работ отведут семь лет. После этого инвестор сможет выкупить земельный участок по льготной стоимости.