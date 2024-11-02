Исторический квиз для школьников и студентов прошел в Раменском

В молодежном центре округа прошел тематический квиз «Единство во всем». Мероприятие объединило учеников Раменской школы № 6 и студентов дорожно-строительного техникума в интеллектуальной игре, в которой они проверили свои знания по истории и обществознанию.

Четыре команды сражались за победу, проходя несколько раундов с вопросами разной сложности: от базовых знаний с вариантами ответов до заданий, требующих самостоятельного анализа. Вопросы охватывали события, значимые для становления страны, а также темы права и обществознания.

Мероприятие стало не только проверкой знаний, но и возможностью почувствовать настоящую командную поддержку. В завершении участников наградили сладкими призами, которые добавили еще больше радости и оставили теплые воспоминания об этом дне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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