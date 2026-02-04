Исторический квиз ко Дню воинской славы прошел в Химках

2 февраля состоялась встреча, посвященная годовщине освобождения Сталинграда, которая объединила урок мужества и исторический квиз. Участники вспомнили ключевые события Сталинградской битвы и проверили свои знания в интерактивном формате.

Депутат Химок Юлия Мамай отметила, что советские солдаты проявили невероятную стойкость и самоотверженность в борьбе за Сталинград. По ее словам, именно эта битва показала всему миру несгибаемый дух народа и готовность сражаться до победного конца.

В ходе встречи слушатели узнали о предпосылках сражения, ключевых операциях и героях Сталинграда. Историки также привели наглядные примеры, сравнив темпы продвижения немецких войск в Европе и ожесточенные уличные бои в Сталинграде, где за недели удавалось захватить лишь несколько домов.

После лекции жители Химок приняли участие в тематическом квизе, где смогли проверить свои знания и закрепить услышанный материал. Отдельное внимание уделили параллелям с современными событиями, подчеркнув преемственность поколений и сохранение боевых традиций защитников Отечества.

Депутат Артур Каримов подчеркнул, что именно на таких встречах через живой диалог формируется чувство патриотизма. Он отметил важность сохранения исторической правды и передачи подрастающему поколению уважения к подвигу предков.

Депутат Химок Надежда Смирнова добавила, что подобные мероприятия помогают объединять жителей вокруг общих ценностей — любви к Родине, уважения к истории и памяти о героическом прошлом страны.