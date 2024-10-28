Исторический квест проведут в центральном парке в Лобне 4 ноября

Жителей Лобни традиционно приглашают в парки городского округа. Всю неделю там будут проводиться спортивные и развлекательные мероприятия.

30 октября в парке Киово состоится мастер-класс, а горожане смогут сразиться в различные настольные игры. В этот же день в центральном парке творческая студия «Стрекоза» проведет занятие.

1 ноября в центральном парке приготовили анимационную программу для детей, а также веселые старты. Взрослых посетителей приглашают заняться скандинавской ходьбой.

Утром 2 ноября ЦПКиО стартует традиционный забег «Пять верст». Вечером для старшего поколения состоится ретро-дискотека «Мы молоды душой».

3 ноября в парке подготовили вечернюю игровую программу для детей.

4 ноября, в День народного единства, пройдет квест «История моей страны», шествие в национальных костюмах и концерт «Многоголосье России». Всем участникам праздника будут раздавать ленточки цветов российского триколора.

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