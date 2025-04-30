Исторический квест ко Дню Победы начнется в Подмосковье 1 мая

В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества Министерство образования Московской области запускает исторический квест «На линии памяти». Он пройдет с 1 по 8 мая в Telegram-канале «Образование Подмосковья».

В течение восьми дней участники смогут погрузиться в важнейшие события Великой Отечественной войны — от первых дней эвакуации до Парада Победы на Красной площади. Каждый день будет появляться новое задание, которое не только расскажет о событиях тех лет, но и предложит почувствовать себя, например, школьником военного времени, фронтовым фотографом или связистом.

«Исторический квест „На линии памяти“ — это важный проект, который мы подготовили специально к 80-летию Великой Победы. Наша цель — еще раз напомнить жителям Подмосковья о подвиге нашего народа и подчеркнуть важность знания отечественной истории», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В ведомстве пояснили, что квест — способ сохранить память о героическом прошлом, выразить уважение к подвигу предков и передать знания о великой истории страны.