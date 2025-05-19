Исторический квест для молодежи прошел в Дмитрове

Сотрудники Музея-заповедника «Дмитровский кремль», волонтеры Подмосковья и специалисты Управления физической культуры и спорта администрации Дмитровского округа организовали исторический квест. Участники прошли 10 тематических локаций, где их встречали костюмированные персонажи из XIX века.

Активисты «Движения Первых» из Дмитровской школы № 5, студенты Дмитровского техникума и Дмитровского рыбохозяйственного технологического института окунулись в атмосферу эпохи реформ, научных открытий и культурного расцвета России. Участники квеста отвечали на вопросы о выдающихся личностях, о памятниках и скульптурах, а также исторических местах. Среди них — Дом священномученика Серафима, связанный с духовной жизнью дореволюционного города.

По словам главы Дмитрова Ивана Курданина, подобные мероприятия помогают подрастающему поколению лучше узнать историю.

«Дмитров — это не просто точка на карте, а место с богатым прошлым, которым можно гордиться», — отметил руководитель муниципалитета.