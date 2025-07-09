Исторический квест для детей прошел в Химках

В образовательных учреждениях округа прошли встречи, посвященные одному из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны. Участники узнали о значении Курской битвы и пообщались с ветеранами.

К памятной дате начала Курской битвы— 5 июля 1943 года — в Химках организовали серию тематических мероприятий. Одно из них прошло в школе «Лига первых». Школьникам рассказали об историческом значении сражения, а также провели тематический квест. Среди приглашенных гостей были представители Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Смирнов и Владислав Степушин, а также заместитель председателя совета депутатов округа Александр Васильев.

«Ребята, я очень рад, что сегодня в вашей школе проводят такое мероприятие. Вы — огромные молодцы, что интересуетесь нашей историей в столь юном возрасте. Надеюсь, вам понравилась и лекция, и игра», — отметил Александр Васильев.

В честь 82-й годовщины начала сражения тематическое мероприятие также прошло в дошкольном отделении школы № 8 имени Матвеева. Участникам прочитали лекцию, посвященную подвигу защитников Родины.

«Сегодня в округе регулярно проходят патриотические мероприятия. Они стали частью широкомасштабной программы, главный лозунг которой — „Успех V единстве поколений“. За год реализации этого движения для горожан уже провели свыше 1200 активностей», — пояснила директор школы и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что такие встречи объединяют жителей разных возрастов. Форматы мероприятий варьируются — это лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие просветительские активности.