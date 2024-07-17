Исторический фестиваль с уникальными реконструкциями пройдет в Чехове в конце июля

Фестиваль в честь битвы при Молодях «Гуляй Город» пройдет на историческом поле в Чехове 27 июля. Посвященный победе праздник перенесет гостей в атмосферу Руси XVI века.
Гости фестиваля увидят выступления творческих коллективов, театрализованную историческую реконструкцию битвы, а также смогут поучаствовать в русских играх для всей семьи, посетить мастер-классы, ярмарку и многое другое.
Добраться до места проведения можно на автобусах, которые будут курсировать от станции Чехов. Для автомобилистов обустроят удобные подъездные пути и бесплатную парковку.
Подробнее о программе можно узнать по ссылке. «Гуляй Город» проводят в Подмосковье с 2009 года. В 2022-м он получил федеральный статус благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева.