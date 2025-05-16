Исторический фестиваль пройдет в Коломне 14 июня

Историко-культурный фестиваль «Шкинь-Опера» пройдет в Коломне 14 июня. Мероприятие организуют в селе Шкинь, сообщили в Министерствоекультуры и туризма Подмосковья.

В этом году фестиваль посвящен 250-летию Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Этот документ закрепил победу России в войне с Османской империей и дал стране выход к Черному морю.

Главной площадкой фестиваля станет усадьба Шкинь — место, связанное с именами героев Русско-турецкой войны, братьев Александра и Гавриила Бибиковых. Фестиваль пройдет на мемориальной площади с обелиском в честь генералов.

Возле храма появится большая сцена «Мировая опера», где будут выступать артисты. В специальном павильоне «Кабинет» пройдут лекции и тематические разговоры. Также будет работать VR-шатер, где гости смогут «перенестись» в 1774 год.

Для детей подготовят игровые зоны — «Клуб дипломат», «Штаб фельдмаршала Румянцева» и «Суворовский редут». Также на территории откроют книжную ярмарку и ресторан «Привал».