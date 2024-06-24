Исторический фестиваль бального танца прошел в Лобне

Областной фестиваль исторического бального танца прошел в Лобне. В нем поучаствовали танцевальные коллективы клубов «Активное долголетие» из 12 муниципалитетов Подмосковья.

Во дворце культуры «Чайка» танцевальные пары демонстрировали хореографические таланты. Дресс-код — вечерние платья и строгие костюмы. В этом году самому старшему участнику фестиваля исполнилось 86 лет.

Главная цель события — развивать и делать популярным танец среди лиц старшего возраста. Еще одна важная задача — объединять участников программы «Активное долголетие» в группы по интересам, давать возможность раскрывать их творческий потенциал.