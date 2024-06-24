Исторический фестиваль бального танца прошел в Лобне

Областной фестиваль исторического бального танца прошел в Лобне. В нем поучаствовали танцевальные коллективы клубов «Активное долголетие» из 12 муниципалитетов Подмосковья.
Во дворце культуры «Чайка» танцевальные пары демонстрировали хореографические таланты. Дресс-код — вечерние платья и строгие костюмы. В этом году самому старшему участнику фестиваля исполнилось 86 лет.
Главная цель события — развивать и делать популярным танец среди лиц старшего возраста. Еще одна важная задача — объединять участников программы «Активное долголетие» в группы по интересам, давать возможность раскрывать их творческий потенциал.
Присоединиться к клубу в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Среди условий: постоянная регистрация в Московской области. Для записи нужно прийти по адресу Молодежная, 4. С собой не забыть взять социальную карту.