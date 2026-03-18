Исторический экскурс о Крыме провели для студентов в Воскресенске

Мероприятие под названием «Крым — частица России» состоялось 18 марта в Воскресенской городской библиотеке № 1. Исторический экскурс посвятили важнейшему событию в новейшей истории нашей страны — воссоединению Крыма с Россией.

Студенты Воскресенского колледжа погрузились в увлекательную историю Крымского полуострова, узнали о ключевых событиях его истории. Депутат окружного совета Дмитрий Конюшков и глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура подчеркнули значимость воссоединения в 2014 году Крыма и города Севастополя с Российской Федерацией.

Участники встречи посмотрели видеоролики «Крым в сердце каждого из нас» и «Русская весна», где были показаны основные достопримечательности полуострова и то, как развивается Крым в составе России.

Мероприятие завершилось обзором книги «Битва за Крым: от противостояния до возвращения в Россию», что помогло глубже понять исторические и культурные аспекты этого события. Исторический экскурс организовали в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».